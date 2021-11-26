Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в день взрыва на шахте

Фото: vk.com/prk_adm

Недавно избранного главу города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку за то, что торжественная церемония с банкетом по случаю его инаугурации прошла в день трагедии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора.

"Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать", – говорится в сообщении.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

