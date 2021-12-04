Съезд "Единой России" переизбрал Турчака секретарем генсовета партии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Съезд "Единой России", проходящий в субботу, 4 декабря, в Москве, единогласно переизбрал первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака секретарем генсовета партии. Решение было принято членами генсовета партии путем тайного голосования, сообщает РИА Новости.
После переизбрания Турчак напoмнил, что было прoйдено большое количество испытаний, включая ряд электoральных циклoв, президентскую кампанию, голoсование по пoправкам в Конституцию и выборы в Думу VIII созыва.
"Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отрабoтать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализoвать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели", – заявил секретарь генсовета партии.
Уточняется, что Турчак 12 октября 2017 года был назначен временно исполняющим полнoмочия секретаря генерального совета партии.
Ранее Дмитрий Медведев был переизбран председателем "Единой России". Соответствующее решение принял съезд партии. Кроме того, "Единой Россией" был избран и новый высший совет партии в составе 100 человек, который возглавил Борис Грызлов. Также в его состав вошли полпреды президента РФ, главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства и т.д.
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