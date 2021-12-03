Песков заявил, что в "Единой России" готовятся кадровые перестановки

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"Единая Россия" и администрация президента ведут обмен информацией по поводу кадровых перестановок в партии в преддверии ее съезда, который состоится 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией (Кремля. – Прим. ред.) происходит. Президент, конечно, в курсе происходящего в партии", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных перестановках.

Песков воздержался от ответа на вопрос, как Путин оценивает работу Дмитрия Медведева на должности председателя "Единой России".

"Накануне съезда, естественно, мы не можем давать никаких оценок никому. Это было бы некорректно", – пояснил представитель Кремля.

Также он не стал анонсировать возможные предложения по реформе партии, которые президент мог бы представить в ходе видеообращения на съезде.

"Как мы уже говорили, президент дистанционно обратится к участникам съезда. У него будет возможность обратиться к участникам съезда", – заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин является неформальным лидером "Единой России. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что президент остается руководителем правящей партии.