Медведева переизбрали председателем "Единой России"

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Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России". Соответствующее решение принял в 4 декабря съезд партии.

Согласно уставу "Единой России", срок полномочий председателя партии составляет пять лет.

После избрания Медведев поблагодарил коллег за проявленное доверие.

"Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие", – сказал политик.

Кроме того, "Единой Россией" был избран и новый высший совет партии в составе 100 человек. Свободными остались две вакансии.

Дмитрий Медведев уточнил, что в этом "нет какой-то интриги, а просто для возможности доизбрания в состав высшего совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе".

Возглавил высший совет партии Борис Грызлов. А в его состав вошли полпреды президента РФ, главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства и т.д.

Ранее на заседании ХХ Съезда "Единой Россия" Владимир Путин поздравил депутатов фракции с 20-летием партии. По его мнению, "Единая Россия" предложила людям созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации и исполнения в конкретные сроки.