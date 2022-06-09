ЛДПР проведет акцию в поддержку названия "площадь ДНР" у посольства США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Столичное отделение фракции ЛДПР предложило организовать акцию в поддержку названия территории у посольства США "площадью Донецкой Народной Республики".
"Всецело поддерживаю идею назвать территорию рядом с посольством США "площадью Донецкой Народной Республики". В этой связи мы с моими коллегами – однопартийцами из ЛДПР решили провести акцию в поддержку данной инициативы в эту пятницу, 10 июня в 22:00, в преддверии Дня России", – сообщил исполняющий обязанности координатора московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.
Он добавил, что акцию будет сопровождать 3D меппинг и световые проекции на фасадах зданий, деревьях, тротуарах. Кроме того, появятся указатели с новым названием площади.
Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Данный вариант набрал 44,69% голосов.
За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за наименование "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. При этом 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.
С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы 18 мая.
В Москве выбрали новое название площади возле посольства США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: