ЛДПР проведет акцию в поддержку названия "площадь ДНР" у посольства США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичное отделение фракции ЛДПР предложило организовать акцию в поддержку названия территории у посольства США "площадью Донецкой Народной Республики".

"Всецело поддерживаю идею назвать территорию рядом с посольством США "площадью Донецкой Народной Республики". В этой связи мы с моими коллегами – однопартийцами из ЛДПР решили провести акцию в поддержку данной инициативы в эту пятницу, 10 июня в 22:00, в преддверии Дня России", – сообщил исполняющий обязанности координатора московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.

Он добавил, что акцию будет сопровождать 3D меппинг и световые проекции на фасадах зданий, деревьях, тротуарах. Кроме того, появятся указатели с новым названием площади.

Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Данный вариант набрал 44,69% голосов.

За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за наименование "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. При этом 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы 18 мая.

