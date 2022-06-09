В Кремле прокомментировали прогноз депутата Госдумы о сроках окончания спецоперации

Фото: министерство обороны РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончание специальной военной операции на Украине произойдет после выполнения поставленных российским президентом задач.
"Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", – цитирует его "Газета.ру".
Возможность окончания спецоперации при сохранении существующего режима на Украине официальный представитель Кремля оставил без комментариев.
Ранее депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов выразил надежду, что специальная военная операция на Украине завершится до конца 2022 года.
По словам парламентария, в настоящее время говорить о ее скором завершении нельзя, поскольку у власти на Украине остается "режим во главе с наркоманом Зеленским".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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