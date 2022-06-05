Путин примет в Москве президента Туркменистана Бердымухамедова

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Владимир Путин на следующей неделе встретится в Москве с новым президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

"В Россию с официальным визитом впервые приедет новый президент Туркменистана. <...> С республикой у России – масштабное сотрудничество, которое обе страны намерены развивать и дальше", – cообщили в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, на следующей неделе президент России проведет ряд совещаний по экономическим вопросам и несколько рабочих встреч. В День России, 12 июня, Путин вручит государственные премии и звезды Героев Труда.

Информацию о планах проведения встречи Путина и Бердымухамедова подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. В президентском указе отмечается, что туркменский лидер награжден орденом "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".