Посол ЛНР в России оценил планы Украины по мобилизации миллиона человек

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Говоря о намерении мобилизовать миллион граждан, Киев не думает о собственной стране, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" – поставит пушечное мясо. <...> вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней", – написал он в своем телеграм-канале.
Мирошник добавил, что для Киева "убитая и разрушенная страна не в счет", поскольку, по его мнению, там все равно никто не собирается жить.
О планах пополнить ряды ВСУ накануне сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как отмечали СМИ, киевские власти впервые назвали число граждан, которых планируют мобилизовать в армию.
Ранее Мирошник заявил, что мир в Донбассе невозможен без уничтожения или снятия угрозы со стороны украинского режима. По его словам, сегодня Киев находится под влиянием Запада. Дипломат подчеркнул, что Украина должна стать адекватным государством, а не военной игрушкой в руках иностранных режимов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные уничтожили три командных пункта ВСУ
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