Посол ЛНР в РФ заявил, что мир в Донбассе невозможен без ликвидации киевского режима

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Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что мир в Донбассе невозможен без уничтожения или снятия угрозы со стороны украинского режима.

По его словам, сегодня Киев находится под влиянием Запада. Дипломат подчеркнул, что Украина должна стать адекватным государством, а не военной игрушкой в руках иностранных режимов.

"До тех пор пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится", – сказал Мирошник РИА Новости.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

