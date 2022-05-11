Посол ЛНР в РФ заявил, что мир в Донбассе невозможен без ликвидации киевского режима

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что мир в Донбассе невозможен без уничтожения или снятия угрозы со стороны украинского режима.
По его словам, сегодня Киев находится под влиянием Запада. Дипломат подчеркнул, что Украина должна стать адекватным государством, а не военной игрушкой в руках иностранных режимов.
"До тех пор пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится", – сказал Мирошник РИА Новости.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад делает все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине – Шойгу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: