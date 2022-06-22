Кадыров заявил о скором окружении Лисичанска

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщение об окружении Лисичанска появится в ближайшее время, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что порядка 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода "Азот" в ЛНР 20 июня.

Он добавил, что выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

