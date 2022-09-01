Белоруссия поставит перед РФ вопрос о ядерном оружии при поставке американского Польше

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При намерении Соединенных Штатов поставить ядерное оружие в Польшу Белоруссия поставит перед Россией вопрос об обладании таким оружием, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории во всех школах и вузах страны.

"Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас", – приводит ТАСС его слова.

Лукашенко также сообщил о договоренностях по модернизации самолетов Белоруссии, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских военных самолетов под оснащение ядерным оружием завершено.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова дать адекватный ответ на любую угрозу со стороны Запада.

