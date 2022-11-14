ООН стоило бы принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США странам – Медведев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Генассамблее ООН после резолюции о российских репарациях Украине стоит призвать к возмещению США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций приняла проект резолюции о выплате репараций Россией Киеву. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.

Заседание организовали по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно проекту, в сотрудничестве с украинской стороной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.

Российская сторона не одобрила подобный документ и отметила, что проект со стороны правового поля не выдерживает критики. Кроме того, представители РФ подчеркнули, что резолюции представляют собой слабую попытку "легализовать не легализуемое" со стороны международного права.

Помимо прочего, государства, которые воздержались от голосования или выступили против этого, отметили, что подобная инициатива требует более детального разбора из-за несовершенства ее юридической базы.

До этого глава МИД Польши Збигнев Рау со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок отметили необходимость выплат Украине репараций со стороны России. По их мнению, конфликт должен закончиться получением Киевом полной территориальной интегральности и привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях.

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