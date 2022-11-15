РФ вовремя поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия в нужное время смогла предотвратить попытки повлиять на ее суверенитет, заявил Владимир Путин.

"Были попытки поступить так же и с нашей страной – с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", – цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что попыток исказить мировую историю было немало, на сегодняшний день они становятся еще агрессивнее. Некоторые государства, по словам Путина, желают ослабить РФ.

"Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств", – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что попытки западных стран ослабить РФ посредством искажения ее истории будут провалены. Глава государства подчеркнул, что неприемлемо повторять ошибки, имевшие место в советский период.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что понятие территориального суверенитета в Российской Федерации никуда не делось.

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