Фото: depositphotos/denisismagilov

Властям США следует отказаться от попыток загнать Россию в угол. Такое мнение высказал обозреватель Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative.

Автор пояснил, что игнорирование предупреждений и продолжение давления со стороны Вашингтона вызывает у Москвы чувство, будто ее загнали в угол. Этому также способствуют заявления Украины и Запада о Крыме, расширение НАТО и нахождение военных Альянса в Европе. Снайдер подчеркнул, что никого нельзя ставить в безвыходное положение, а тем более – Россию.

Автор статьи напомнил, что Владимир Путин предупреждал об опасности расширения НАТО и принятия в Альянс Украины. Снайдер также вспомнил рассказал Путина из детства, когда он испугался нападения крысы, которую загнал в угол. После этого случая российский лидер якобы понял, что никого нельзя загонять в безвыходное положение.

Он призвал Вашингтон поразмыслить, как выйти из ситуации.

Ранее газета Politico написала, что заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о переговорах Москвы и Вашингтона разозлили Украину. Теперь США якобы пытаются заверить Киев в том, что они не препятствуют достижению Киевом своих целей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!