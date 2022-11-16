Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что содержание их конфиденциальной беседы на полях саммита G20 просочилось в СМИ, сообщает РИА Новости.

Китайский лидер лично раскритиковал Трюдо, встретив его на следующий день после беседы. Видео с их напряженным диалогом выложили корреспонденты канадского пула.

"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор", – сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что переговоры должны быть искренними, после чего попытался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его и сказал, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог".

Он отметил, что Оттава и Пекин продолжат конструктивное взаимодействие, хотя в отношениях между странами есть и разногласия по некоторым вопросам. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал сперва создать условия для этого, пожал Трюдо руку и удалился.

Накануне Си Цзиньпин и Трюдо провели короткую неофициальную встречу. Премьер Канады выразил обеспокоенность из-за предполагаемого вмешательства Китая в выборы в его стране.

Саммит "Большой двадцатки" проходил 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. РФ представлял в первый день глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, не смог приехать из-за графика.

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