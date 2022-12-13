14:30Политика
Песков оценил возможность переговоров Путина и Си Цзиньпина до конца 2022 года
Фото: kremlin.ru
На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность проведения переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Его слова передает "Газета.ру".
Песков отметил, что президенты постоянно общаются. В данный момент идет подготовка к новым встречам. Однако, по словам пресс-секретаря, информация о дате и месте их проведения станет известна позднее.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи попросил главу КНР Си Цзиньпина призвать Владимира Путина к контактам с Украиной. По данным французского источника, позиция Китая в отношении РФ по поводу украинского конфликта начала становиться более сбалансированной и конструктивной.
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