Си Цзиньпин и Макрон на Бали выступили за прекращение огня на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи на Бали выступили за прекращение огня на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В свою очередь Макрон заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию".

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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