Республиканец Маккарти избран спикером Палаты представителей США

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Глава фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран ее новым спикером по итогам 15 туров голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик получил 216 голосов, опередив главного соперника – Хакима Джефриса из Демократической партии – на 5 голосов.

Таким образом, Палата представителей может приступить к работе в новом составе.

Затянувшееся голосование за кандидатуру спикера Палаты представителей Конгресса – это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза. Последний раз подобное происходило 100 лет назад, в 1923 году.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Таким образом, большинство в палате представителей получила Республиканская партия, а демократы сохранили контроль над сенатом.

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