Трамп поддержал возможность объявления импичмента Байдену – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Бывший американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку объявления импичмента действующему главе Белого дома Джо Байдену. Об этом сообщает издание Politico.

Подобную возможность Трамп рассматривал в частном порядке с однопартийцами из палаты представителей конгресса, в частности, с членами Республиканской партии Элизой Стефаник и Марджори Тейлор-Грин.

Журналисты отмечают, что проводимые консультации с Трампом свидетельствуют о его серьезном влиянии в партии.

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена.

По словам спикера нижней палаты законодательного органа Кевина Маккарти, за прошедшие несколько месяцев республиканцы обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".

Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену