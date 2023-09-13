02:50Политика
Трамп поддержал возможность объявления импичмента Байдену – СМИ
Фото: depositphotos/actionsports
Бывший американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку объявления импичмента действующему главе Белого дома Джо Байдену. Об этом сообщает издание Politico.
Подобную возможность Трамп рассматривал в частном порядке с однопартийцами из палаты представителей конгресса, в частности, с членами Республиканской партии Элизой Стефаник и Марджори Тейлор-Грин.
Журналисты отмечают, что проводимые консультации с Трампом свидетельствуют о его серьезном влиянии в партии.
Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена.
По словам спикера нижней палаты законодательного органа Кевина Маккарти, за прошедшие несколько месяцев республиканцы обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".
Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену
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