Конгрессвумен заявила, что в палате представителей поддержат запуск импичмента Байдену

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Большинство членов палаты представителей США поддержат инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. Такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своем Х (бывший Twitter).

"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", – написала она.

Чтобы инициатива прошла в палате, необходима поддержка более половины конгрессменов.

Ранее конгрессвумен заявила, что Байдену придется предоставить информацию о всех коммуникациях от его имени или псевдонимов, а также все банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр. Помимо этого, Тейлор Грин требует представить список рецептурных лекарств, которые "маскируют его умственный упадок".



В США допустили начало процедуры импичмента в отношении Байдена