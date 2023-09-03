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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин сообщила о предстоящем голосовании по вопросу импичмента президенту Джо Байдену. Об этом она заявила в социальной сети X (бывшая Twitter). Ее слова приводит РИА Новости.

"Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту", – написала Марджори Тейлор Грин.

По словам конгрессвумен, Байдену придется предоставить информацию о всех коммуникациях от его имени или псевдонимов, а также все банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр. Помимо этого, Тейлор Грин требует представить список рецептурных лекарств, которые "маскируют его умственный упадок".

Ранее Марджори Тейлор-Грин заявила, что Соединенные Штаты терпят поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает. Она добавила, что американские власти и ведомства врут гражданам США о текущем конфликте, а также о якобы намерении России напасть на Европу. Когрессвумен отметила, что президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с РФ.