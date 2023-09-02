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В Конгрессе США преобладают возрастные политики, многие из которых находятся у власти уже десятилетия и не желают уходить несмотря на явные проблемы со здоровьем. Эта проблема требует решения, но принято оно будет нескоро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на политических экспертов.

"Конгресс и администрация президента США представляют собой геронтократию. Я не вижу никаких шансов, что седобородые политики что-либо изменят в этом плане в ближайшее время", – сообщил РИА Новости профессор политологии Джон Сири.

Как отметила эксперт по политике Клода Харрингтон, опросы показывают, что большинство американцев выступают за данную инициативу. Проблема также касается Верховного суда, так как многие судьи часто жалуются на плохое самочувствие во время работы.

"Наличие пожилых людей в Конгрессе является постоянной проблемой: им удается почти всегда переизбираться за счет обладания финансовыми преимуществами, а также ряда сторонников. Возможным решением могло бы стать установление ограничений на срок полномочий конгрессменов и сенаторов, а не на их возраст", – сообщил почетный профессор Притцкерской школы юриспруденции при Северо-Западном университете в Чикаго Стивен Прессе.

Отмечается, что по итогу главной проблемой власть имеющих в США остается их коррумпированность и некомпетентность. В качестве примера можно привести сомнительную репутацию возрастных Байдена, Макконнелла и 90-летнего сенатора от Демократической партии Дайэнн Файнстайн.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности главы Белого дома к коррупции.