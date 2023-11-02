В США сообщили о скором принятии решения по вопросу импичмента Байдену

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В скором времени будет принято решение, выносить ли импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона.

Ему задали вопрос, достаточно ли доказательств для начала этой процедуры. По словам Джонсона, решение о вынесении импичмента будет приниматься в зависимости от того, к чему приведут эти доказательства.

"Посмотрим, предвосхищать (решение. – Прим. ред.) я сегодня не буду", – поделился спикер.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что все слова Байдена похожи на ложь. Он подчеркнул, что это ужасно.

Трамп указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов, случившихся 11 сентября 2001 года. Однако в реальности 12 сентября 2001-го действующий сейчас президент был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.