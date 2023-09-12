"Просто уйди": американцы раскритиковали Байдена за шутку в речи про 11 сентября

Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Как американцы отреагировали на очередную неудачную фразу главы Белого дома – в материале Москвы 24.

Смех и ложь

Фото:AP Photo/Evan Vucci

Джо Байден начал шутить во время выступления перед военными на Аляске в годовщину терактов 11 сентября. Политик поприветствовал губернатора штата Майка Данливи, после чего, усмехаясь, решил вспомнить о своем спортивном прошлом.



11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Оба небоскреба обрушились, сильно повредив ближайшие сооружения. Еще один самолет врезался в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый лайнер разбился в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали более 2,9 тысячи человек.





Джо Байден президент США Мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной.

Затем Байден начал говорить про теракт 11 сентября. По его словам, на следующий после трагедии день он находился в Нью-Йорке.

"Я будто смотрел через врата ада", – сказал президент США.

Однако нацкомитет Республиканской партии опроверг заявление Байдена: по их данным, 12 сентября 2001 года он был в Вашингтоне на сессии сената.

Также Байдену досталось и за саму поездку на Аляску. По данным СМИ, он стал первым президентом в истории страны, который в годовщину терактов не приехал ни на один из мемориалов погибшим.

Ранее Байден решил пошутить в ходе пресс-конференции о стрельбе в приходской школе Нэшвилла в марте 2023 года. Тогда погибли шесть человек, в том числе трое детей.

"Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже", – заявил президент.

Только после этих слов Байден поднял тему трагедии.

"Не нужно глупо шутить"

Фото:AP Photo/Evan Vucci

Американские пользователи Сети раскритиковали Джо Байдена за очередную неуместную шутку.





phoenixrising1675 пользователь Сети Я не знаю, что может быть у человека в голове, который решает пошутить во время речи о такой трагедии.

"Странно, что он не сказал, что его сын погиб в теракте 11 сентября", – прокомментировал юзер scottr2279, напомнив историю, как президент США перепутал причину смерти Бо Байдена.

Часть комментаторов выразили недоумение, почему 11 сентября американский лидер не посетил мемориалы погибшим.

"Странно, что в этот день Байден выступает с речью в 4 000 миль от теракта 2001 года. И начинает ее с шутки про его приятеля-политика с Аляски. Нет, Джо, ты далек от того, чтобы быть американским президентом", – написал barimusb.

Другие отметили, что глава Белого дома в своих выступлениях нередко отвлекается на сторонние темы.





knifermind638 пользователь Сети Зачем в своих речах он часто начинает издалека или рассказывает о своем личном опыте? Чтобы что? Быть ближе к народу? У него очень плохо получается. Нужно тем, кто дает ему инструкции перед выступлением, написать на листке бумаги: "Не нужно глупо шутить".

Также ряд пользователей не простили Байдену вранье во время выступления на Аляске.

"Просто уйди и перестань лгать. Ты не был на следующий день в Нью-Йорке. Если только у тебя нет телепорта", – написал aidangrigsby.

Многие комментаторы прошлись и по упоминанию Байденом его спортивного прошлого. Пользователи убеждены, что лучше бы он играл с мячом, чем становился президентом США.