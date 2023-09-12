"Просто уйди": американцы раскритиковали Байдена за шутку в речи про 11 сентября

Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Как американцы отреагировали на очередную неудачную фразу главы Белого дома – в материале Москвы 24.
Смех и ложь
Джо Байден начал шутить во время выступления перед военными на Аляске в годовщину терактов 11 сентября. Политик поприветствовал губернатора штата Майка Данливи, после чего, усмехаясь, решил вспомнить о своем спортивном прошлом.
Затем Байден начал говорить про теракт 11 сентября. По его словам, на следующий после трагедии день он находился в Нью-Йорке.
"Я будто смотрел через врата ада", – сказал президент США.
Однако нацкомитет Республиканской партии опроверг заявление Байдена: по их данным, 12 сентября 2001 года он был в Вашингтоне на сессии сената.
Также Байдену досталось и за саму поездку на Аляску. По данным СМИ, он стал первым президентом в истории страны, который в годовщину терактов не приехал ни на один из мемориалов погибшим.
Ранее Байден решил пошутить в ходе пресс-конференции о стрельбе в приходской школе Нэшвилла в марте 2023 года. Тогда погибли шесть человек, в том числе трое детей.
"Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже", – заявил президент.
Только после этих слов Байден поднял тему трагедии.
"Не нужно глупо шутить"
Американские пользователи Сети раскритиковали Джо Байдена за очередную неуместную шутку.
"Странно, что он не сказал, что его сын погиб в теракте 11 сентября", – прокомментировал юзер scottr2279, напомнив историю, как президент США перепутал причину смерти Бо Байдена.
Часть комментаторов выразили недоумение, почему 11 сентября американский лидер не посетил мемориалы погибшим.
"Странно, что в этот день Байден выступает с речью в 4 000 миль от теракта 2001 года. И начинает ее с шутки про его приятеля-политика с Аляски. Нет, Джо, ты далек от того, чтобы быть американским президентом", – написал barimusb.
Другие отметили, что глава Белого дома в своих выступлениях нередко отвлекается на сторонние темы.
Также ряд пользователей не простили Байдену вранье во время выступления на Аляске.
"Просто уйди и перестань лгать. Ты не был на следующий день в Нью-Йорке. Если только у тебя нет телепорта", – написал aidangrigsby.
Многие комментаторы прошлись и по упоминанию Байденом его спортивного прошлого. Пользователи убеждены, что лучше бы он играл с мячом, чем становился президентом США.
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