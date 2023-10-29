Британский обозреватель назвал американских политиков шайкой клоунов

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Британский обозреватель Тим Стэнли заявил, что нынешние американские политики напоминают шайку клоунов, которые ведут США к краху. Об этом он написал в своей статье для Telegraph.

Таким образом журналист отреагировал на ряд событий, которые произошли в последнее время в Штатах: волнения общественности о психическом состоянии главы Белого дома Джо Байдена, судебные процессы над экс-президентом Дональдом Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев от каких-либо компромиссов.

По словам Стэнли, Соединенные Штаты превратились в экономического и политического банкрота.

Ранее Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и Соединенные Штаты могут построить его. По его словам, у США есть возможность "объединить мир так, как никогда не было раньше".

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. Он отметил, что Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок