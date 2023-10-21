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Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и Соединенные Штаты могут построить его. Об этом он заявил на приеме для сбора средств на избирательную кампанию. Слова американского президента приводит ТАСС.

По словам Байдена, у США есть возможность "объединить мир так, как никогда не было раньше".

"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где мировой порядок работал довольно хорошо, но теперь нужен новый мировой порядок", – заявил Байден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время наблюдается переход мировой экономики к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы.