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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США больше не имеют права считаться оплотом демократии, поэтому статую Свободы нужно перенести в Россию, где защищают права других народов и стран на свободу выбора и развития. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат Шеремет, США долгое время "паразитировали" на экономиках других государств, превратившись из оплота демократии в оплот деспотии и насилия, неся войну и разрушения по всему миру.

"Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов", – заявил Шеремет РИА Новости.

По словам депутата, из-за "ущербной" политики президента Джо Байдена американцы утратили моральное право на статую Свободы. Одновременно с этим Россия, по мысли депутата, бросила вызов гегемонии США и стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что покинувшие Россию деятели культуры могут изменить свою позицию, признать ошибку и вернуться. Она подчеркнула, что граждане уехали от своих предков, а также от переживаний и перипетий, связанных со страной.