Майк Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

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Бывший вице-президент США Майк Пенс сообщил о приостановке участия в предвыборной американской гонке. Об этом он заявил во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

По его словам, после поездок по США в последние шесть месяцев ему стало ясно, что сейчас "не его время". При этом он отметил, что несмотря на решение, продолжит борьбу за консервативные ценности.

"Я никогда не прекращу борьбу за избрание принципиальных лидеров-республиканцев на все выборные должности в стране. Мы всегда знали, что это будет неравная борьба. Но я ни о чем не жалею", – подчеркнул Пенс.

Кроме того, он не смог выразить однозначной поддержки кому-то из участников президентской гонки.

По данным соцопросов, бывшему вице-президенту США не удалось получить значительную поддержку избирателей.

7 июня Пенс заявил о своем участии в президентских выборах 2024 года, а 5 июня он зарегистрировался в качестве кандидата на выборы президента США.

Пенс занимал пост вице-президента в администрации Трампа с 2017 по 2021 год.

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