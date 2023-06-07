Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в выборах президента в 2024 году

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Бывший американский вице-президент США Майк Пенс заявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. Об этом говорится в его видеообращении в Twitter.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", – указал он.

5 июня Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на выборы президента США.

До этого бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах США в 2024 году.

Ранее президент США Джо Байден объявлял, что будет выдвигаться на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в случае победы и переизбрания главе Белого дома будет 82 года.

Об участии в президентских выборах объявлял и Роберт Кеннеди – младший. Он отмечал, что может помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если сможет одержать победу на выборах.

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