Экс-губернатор Нью-Джерси заявил, что будет участвовать в президентской гонке в США

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Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах США в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Я не могу гарантировать вам успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце этого у вас не останется сомнений в том, кто я, за что я выступаю и заслуживаю ли я этого", – обратился к своим сторонникам Кристи.

Крис Кристи уже пробовал участвовать в президентской гонке в 2016 году, однако выбыл из борьбы после выборов в Нью-Хэмпшире.

Ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на выборы президента США.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что для России приемлемым президентом США по итогам американских выборов будет человек, который не страдает деменцией.

Байден объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году