Медведев назвал приемлемый для России итог президентских выборов в США

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Для России приемлемым президентом США по итогам американских выборов в 2024 году будет человек, который не страдает деменцией. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках беседы с журналистами во время своего визита во Вьетнам, сообщает ТАСС.

Комментируя кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев отметил, что он хороший парень, но "трусоват". Тем не менее Кремлю всегда было легче работать с республиканцами, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Помимо этого, Дмитрий Медведев заявил, что неожиданно "нашим парнем" оказался американский бизнесмен Илон Маск. Хотя предприниматель и не может выставить свою кандидатуру на пост президента Штатов из-за своего "ненатурального происхождения", Медведев посоветовал Маску начать компанию, чтобы изменить конституцию США.

Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года.

Ранее Дональд Трамп заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране.

Вскоре после этого действующий американский лидер Джо Байден официально объявил, что также будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов.

Помимо этого, свою кандидатуру на пост президента США от республиканской партии выдвинул губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.