Джефф Безос занял второе место в списке самых богатых людей мира

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Основатель компании Amazon Джефф Безос стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Его состояние с начала 2023 года увеличилось на 49,3 миллиарда долларов на фоне роста акций его компании и составило 156 миллиардов долларов. На третьей строчке списка оказался президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, который лишился в текущем году 6,95 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 155 миллиардов долларов.

Возглавил рейтинг американский предприниматель Илон Маск. Ему удалось увеличить свое состояние на 96,8 миллиарда долларов, до 234 миллиардов долларов, с начала года. Уточняется, что акции его компании Tesla выросли за указанный период более чем в два раза.

21 апреля этого года Маск за сутки потерял 12,6 миллиарда долларов. Компания Tesla опубликовала отчет за первый квартал, из которого следовало, что чистая прибыль снизилась на 24%. На этом фоне стоимость акций автопроизводителя упала на 9,75%, до 162 долларов.

Однако уже 1 июня предприниматель вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 192 миллиарда долларов.



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