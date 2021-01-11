США ввели санкции против ряда граждан и организаций Украины

19:29
Фото: Москва 24
Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Речь идет о ресурсах ТОВ "Ера-Медиа", Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Также санкции введены против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, Константина Кулика, Александра Онищенко, Антона Симоненко, Андрея Телиженко и Петра Журавеля.
По данным ведомства, попавшие в санкционный список лица и организации сотрудничали с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, который якобы летом прошлого года опубликовал записи телефонного разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного американского лидера Джозефа Байдена.
В мае 2019 года депутат уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко с Байденом. Собеседники голосами, похожими на голоса политиков, обсуждали внутренние дела на Украине, в том числе были затронуты вопросы повышения тарифов на газ и сотрудничества спецслужб США и Украины.
В сентябре США ввели санкции против Деркача и трех российских граждан, подозреваемых в совершении киберпреступлений.
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