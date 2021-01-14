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Лавров прокомментировал политику США и их союзников на Ближнем Востоке

"Как слон в посудной лавке". Лавров – о политике США и их союзников на Ближнем Востоке
политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика США и их союзников на Ближнем Востоке приводит к тяжелым последствиям для стран региона, передает РИА Новости.

На пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии он подчеркнул приверженность России принципу недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран. Также Лавров выступил против навязывания идеологических схем.

Однако США и их союзники, по словам главы МИД РФ, ведут себя как слон в посудной лавке. Он обратил внимание на ситуацию в Ираке, Ливии и Сирии.

"Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут", – подчеркнул Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него с главой Турции Реджепом Эрдоганом не всегда сходятся взгляды по разным вопросам. Тем не менее, по словам российского лидера, его коллега привык держать свое слово и "не виляет хвостом".

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