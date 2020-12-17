Путин заявил, что Эрдоган "держит свое слово и не виляет хвостом"

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал, что не всегда сходится во взглядах по различным вопросам с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако турецкий лидер привык держать свое слово и "не виляет хвостом". Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"У нас часто расходятся взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца", – заявил президент России.
Ранее Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой. Президент РФ заявил, что считает необходимым разрешить все вопросы по Сирии, чтобы они не разрушили российско-турецкие отношения, к которым государства очень внимательно относятся.
Ежегодная пресс-конференция главы государства стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.
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