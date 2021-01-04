США решили оставить авианосец Nimitz в районе Персидского залива

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Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Elliot Schaudt/U.S. Navy via AP
Глава Пентагона Крис Миллер заявил, что США после "угроз" со стороны Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец Nimitz. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы Nimitz остановил свое обычное перебазирование (из региона). Nimitz останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США", – заявил Миллер.
В конце ноября прошлого года авианосная ударная группа с атомным авианосцем Nimitz после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива. В январе разведслужбы США сообщили о повышении уровня боеготовности со стороны Ирана.
Министр иностранных дел Ирина Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что США стремятся найти предлог для развязывания войны с Ираном. Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Тегеран считает Дональда Трампа главным подозреваемым в убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась на фоне ракетного удара США по международному аэропорту Тегерана в Ираке. В результате спецоперации погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
В ответ на действия Вашингтона иранские власти санкционировали ответный ракетный обстрел по американским базам в Ираке. СМИ сообщали, что жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эту информацию опровергли.
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