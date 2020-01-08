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В мире

08:59

80 человек стали жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке – СМИ

происшествия политика за рубежом

Фото: официальный Twitter-аккаунт Press TV

В результате ракетного обстрела Ираном американской базы США в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

"Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке", – говорится в Twitter канала.

Ранее сообщалось, что американская военная база Эйн-аль-Асад, расположенная на западе Ирака, подверглась ракетной атаке. Ответственность за это взял на себя Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что таким образом там отомстили за убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара США по аэропорту Багдада.

Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана полагают, что авиаудар является актом свободы. Дональд Трамп заявил, что генерал был ответственен за гибель миллионов человек, в числе которых и американцы.

Жертвами давки на прощании с убитым Сулеймани стали 50 человек

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