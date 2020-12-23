Генерал из ФРГ назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

18:07
Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck/Zuma
Генерал вооруженных сил ФРГ, возглавляющий штаб армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является самой большой угрозой для стран НАТО. Об этом сообщают "Дни.ру".
В интервью немецким СМИ Зембрицки заявил, что Москва представляет реальную военную угрозу для Североатлантического альянса, так как российское руководство продолжает активно модернизировать свое вооружение и усиливать военный потенциал.
Генерал подчеркнул, что эффективно противостоять российским вооруженным силам готовы воинские формирования НАТО, расположенные в Прибалтике.
Ранее Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции напомнил, что именно страны НАТО ранее опровергали возможность расширения альянса на восток, а сейчас продвигают свою инфраструктуру к границам РФ.
"Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если не пушистые, то во всяком случае – весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений", – отметил Путин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: