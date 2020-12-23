Генерал из ФРГ назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

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Генерал вооруженных сил ФРГ, возглавляющий штаб армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является самой большой угрозой для стран НАТО. Об этом сообщают "Дни.ру".

В интервью немецким СМИ Зембрицки заявил, что Москва представляет реальную военную угрозу для Североатлантического альянса, так как российское руководство продолжает активно модернизировать свое вооружение и усиливать военный потенциал.

Генерал подчеркнул, что эффективно противостоять российским вооруженным силам готовы воинские формирования НАТО, расположенные в Прибалтике.

Ранее Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции напомнил, что именно страны НАТО ранее опровергали возможность расширения альянса на восток, а сейчас продвигают свою инфраструктуру к границам РФ.

"Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если не пушистые, то во всяком случае – весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений", – отметил Путин.