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Путин призвал страны к миру

"Давайте жить дружно". Путин призвал страны к миру
власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал государства к миру. Об этом президент РФ заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

"Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно", – объявил глава государства.

Путин заявил, что именно страны НАТО ранее опровергали возможность расширения альянса на восток, однако сейчас инфраструктура приближается к границам РФ.

"Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если не пушистые, то во всяком случае – весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений", – подчеркнул глава государства.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина началась в четверг, 17 декабря. Президент отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в дистанционном формате – в резиденцию в Ново-Огареве были приглашены только представители кремлевского пула.

Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела

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