Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции осудил насилие из-за религиозных конфликтов.

"Оскорбляя чувства верующих, нужно помнить о возможном ответе, но этот ответ не должен быть агрессивным, в мировых религиях нет намека на агрессию", – сказал президент.

Глава государства отметил, что европейский проект мультикультурализма потерпел фиаско, а в России этот формат сложился сам по себе. По его словам, в РФ никто не допускает оскорбительных выпадов против представителей разных конфессий, это может разрушить страну.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя трагедию, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман.

