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Политика

08:13

США вышли из Договора по открытому небу

политика за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

CША перестали быть участником Договора по открытому небу (ДОН). В воскресенье, 22 ноября истекло шесть месяцев с тех пор, как Вашингтон уведомил участников договора.

Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью.

Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны России. ДОН был подписан в 1992 году. До этого дня в нем участвовали 34 страны.

Госсекретарь Майк Помпео ранее отмечал, что США готовы пересмотреть решение, если РФ "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора".

В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Вашингтоном условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.

США хотят выйти из Договора по открытому небу

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