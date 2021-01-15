Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

17:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экс-заместитель главкома ВВС РФ генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал Москве 24 решение России выйти из Договора по открытому небу.
15 января МИД РФ сообщил, что российские власти запустили внутригосударственные процедуры по выходу из этого соглашения. В ведомстве подчеркнули, что Россия выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Однако они не получили поддержки со стороны союзников США. Ранее американская сторона уже оформила выход из Договора.
О чем был Договор по открытому небуДоговор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве шага по укреплению доверия после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году, по нему страны-участницы могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В частности, соглашение дает право его участникам делать облеты территорий друг друга с целью наблюдения за военной деятельностью.
"Все эти годы Договор по открытому небу работал очень эффективно. Но, к глубокому сожалению, военно-политическое руководство США приняло решение из него выйти. Поэтому нам ничего не остается, кроме как тоже начать процедуру выхода. Но я уверен, что настанет время и Договор по открытому небу возобновит свою работу", – заявил Бижев.
По словам эксперта, за время существования соглашения была создана нормальная схема работы. Договор помогал установлению взаимодействий и потеплению обстановки, подчеркнул Бижев.
"Сразу результат выхода из Договора не почувствуется. Мы же обозначали районы, которые нас интересовали, мы туда летали, смотрели, получали подтверждение имеющейся информации, у них тоже такая информация была. Думаю, через два-три года те хорошие отношения, которые были налажены, уйдут", – заявил Бижев.
Теперь, по словам собеседника Москвы 24, имеющуюся информацию придется подтверждать "другими способами".
Бижев добавил, что судьба Договора по открытому небу во многом зависит и от политики избранного президента США Джо Байдена. Выход из него был инициирован пока еще действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.
До недавнего времени в Договор входили 34 страны. В мае 2020 года Трамп заявил о выходе США из соглашения, сославшись якобы на неоднократные нарушения документа со стороны России. Процедуру американская сторона завершила в ночь на 22 ноября.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской стороны. Он добавил, что выход США из Договора делает его далее нежизнеспособным.
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