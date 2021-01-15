Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-заместитель главкома ВВС РФ генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал Москве 24 решение России выйти из Договора по открытому небу.

15 января МИД РФ сообщил, что российские власти запустили внутригосударственные процедуры по выходу из этого соглашения. В ведомстве подчеркнули, что Россия выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Однако они не получили поддержки со стороны союзников США. Ранее американская сторона уже оформила выход из Договора.

О чем был Договор по открытому небу Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве шага по укреплению доверия после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году, по нему страны-участницы могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В частности, соглашение дает право его участникам делать облеты территорий друг друга с целью наблюдения за военной деятельностью.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве шага по укреплению доверия после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году, по нему страны-участницы могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В частности, соглашение дает право его участникам делать облеты территорий друг друга с целью наблюдения за военной деятельностью.

"Все эти годы Договор по открытому небу работал очень эффективно. Но, к глубокому сожалению, военно-политическое руководство США приняло решение из него выйти. Поэтому нам ничего не остается, кроме как тоже начать процедуру выхода. Но я уверен, что настанет время и Договор по открытому небу возобновит свою работу", – заявил Бижев.

По словам эксперта, за время существования соглашения была создана нормальная схема работы. Договор помогал установлению взаимодействий и потеплению обстановки, подчеркнул Бижев.





Айтеч Бижев экс-заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Российская сторона неукоснительно выполняла все пункты этого договора. Ни разу не было, чтобы по нашей вине не был бы выполнен какой-либо пункт. Происходящее с договором – чисто американская инициатива. По этому поводу остается только сожалеть.

"Сразу результат выхода из Договора не почувствуется. Мы же обозначали районы, которые нас интересовали, мы туда летали, смотрели, получали подтверждение имеющейся информации, у них тоже такая информация была. Думаю, через два-три года те хорошие отношения, которые были налажены, уйдут", – заявил Бижев.

Теперь, по словам собеседника Москвы 24, имеющуюся информацию придется подтверждать "другими способами".





Айтеч Бижев экс-заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ На восстановление этих взаимоотношений уйдет много времени. Все по-новой нужно начинать, всю нормативно-правовую базу, все согласования. Это работа руководств МИД, министерств обороны, высшего политического руководства. Это напряженная, длительная работа. Отсутствие договора приведет к усилению военной напряженности.

Бижев добавил, что судьба Договора по открытому небу во многом зависит и от политики избранного президента США Джо Байдена. Выход из него был инициирован пока еще действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.

До недавнего времени в Договор входили 34 страны. В мае 2020 года Трамп заявил о выходе США из соглашения, сославшись якобы на неоднократные нарушения документа со стороны России. Процедуру американская сторона завершила в ночь на 22 ноября.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской стороны. Он добавил, что выход США из Договора делает его далее нежизнеспособным.

