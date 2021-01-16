Франция высказалась о решении России выйти из Договора по открытому небу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

МИД Франции выразил сожаление по поводу намерения России выйти из Договора по открытому небу. Страна надеется, что данное решение будет пересмотрено Москвой, сообщил представитель французского МИД.

"Данный договор служит столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями. На нашем континенте он также способствует миру и безопасности. Мы сожалеем о решении России и надеемся, что она пересмотрит его", – отметил представитель ведомства.

Он напомнил, что в ходе четвертой конференции по рассмотрению действия договора все государства-участники, в числе которых РФ, подтвердили полное применение положений документа.

По инициативе Франции было предложено углубить обмены мнениями по вопросам, связанным реализацией договора, поднятыми РФ. Представитель французского МИД выразил сожаление по поводу нежелания России участвовать в данном диалоге.

В пятницу стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу, власти запустили внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

22 ноября 2020 года выход из договора оформили США. Американские власти обвинили Россию в невыполнении условий договора.