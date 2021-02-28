Лавров оценил будущее Совета Европы

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее Совета Европы (СЕ) зависит от его самостоятельности. Послание генеральному секретарю СЕ Марие Пейчинович-Бурич направлено в честь 25-летия вступления РФ в организацию.
"Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента. Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов", – приводит ТАСС слова Лаврова.
Он добавил, что также стоит воздерживаться от неконсенсусных документов, добиваться свободной от политических пристрастий работы Европейского суда по правам человека.
Министр отметил востребованность потенциала СЕ в условиях пандемии коронавируса.
"Никакие геополитические или экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан", – указал он.
При этом Лавров считает, что из-за отсутствия реакции организации на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и прибалтийских странах авторитет СЕ расшатывается.
"Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", – добавил глава ведомства.
Он также поздравил Пейчинович-Бурич с праздничной датой и пожелал СЕ единства и стабильности.
Ранее Сергей Лавров заявил, что построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой они, можно сказать, разорваны в клочья.
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