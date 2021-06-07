США вернули часть выплаченных компанией Colonial Pipeline хакерам денег

07 июня, 23:51
Фото: depositphotos/OleGunnar
Около 2,3 миллиона долларов удалось вернуть американскому Минюсту трубопроводной компании Colonial Pipeline. Эти деньги организация заплатила в качестве выкупа кибервымогателям, взломавшим ее компьютерную сеть.
"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке", – цитирует ТАСС замглавы министерства юстиций США Лизу Монако.
Она отметила, что это уже не первый случай, когда американское правительство изымает криптовалюту после атак на компании Соединенных Штатов с целью получения выкупа. Глава Минюста США также заявила, что местные власти продолжат использовать все ресурсы для поиска и наказания хакерских группировок, которые занимаются такой деятельностью.
Помимо этого, она призвала руководителей предприятий уделять больше внимания системам от хакерских нападений.
Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline провела якобы группировка из РФ. В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.
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