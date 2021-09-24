В США суд арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя

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В США суд арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвэя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минюста.

Известно, что Джетвей стал фигурантом дела о неуплате налогов.

"Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах", – подтвердили в министерстве.

В ближайшее время Джитвэй вновь предстанет перед судом. Ему грозит наказание по фактам мошенничества, уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, ложного заявления, помощи в подготовке заявления на возврат налогов и умышленного непредоставления налоговой декларации.

Как считают в Минюсте США, с 2005 по 2016 год финансовый директор принимал участие в мошеннической схеме, с помощью которой скрыл на офшорных счетах миллионы долларов.

Ранее суд в штате Коннектикут в США приговорил россиянина Петра Левашова, который ранее сознался в хакерстве, к уже отбытому тюремному сроку.

Отмечалось, что суд счел наказание достаточным и три последующих года Левашов будет находиться под наблюдением.