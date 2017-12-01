Россиянин Селезнев получил в США еще 14 лет за киберпреступления

1 декабря, 09:30
Фото: AP/THOMAS KIENZLE
Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США по обвинениям в киберпреступлениях, получил еще 14 лет за новые эпизоды кибермошенничества.
"Российский киберпреступник сегодня был приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в кибермошенничестве на сумму в 50 миллионов долларов и похищении из банков $9 млн с помощью хакерских схем", – цитирует сообщение Минюста США "Мир 24".
Новое решение суда идет параллельно со старым и присужденные Селезневу 14 лет не будут добавлены к предыдущему наказанию.
Ранее 32-летний россиянин был признан виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы.
Дело получило дополнительный резонанс, поскольку россиянина задержали на Мальдивских островах и вывезли в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали действия штатовских спецслужб похищением и нарушением норм международного права.
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