Россиянин Селезнев получил в США еще 14 лет за киберпреступления

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Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США по обвинениям в киберпреступлениях, получил еще 14 лет за новые эпизоды кибермошенничества.

"Российский киберпреступник сегодня был приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в кибермошенничестве на сумму в 50 миллионов долларов и похищении из банков $9 млн с помощью хакерских схем", – цитирует сообщение Минюста США "Мир 24".

Новое решение суда идет параллельно со старым и присужденные Селезневу 14 лет не будут добавлены к предыдущему наказанию.

Ранее 32-летний россиянин был признан виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы.

Дело получило дополнительный резонанс, поскольку россиянина задержали на Мальдивских островах и вывезли в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали действия штатовских спецслужб похищением и нарушением норм международного права.