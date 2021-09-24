В Кремле прокомментировали арест зампреда правления "Новатэка" Джитвэя

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет возможностей вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведенное в отношении зампредседателя "Новатэка" Марка Джитвэя. При этом он подчеркнул, что за его судьбой в Кремле активно наблюдают. Об этом сообщает ТАСС.

"Поскольку этот человек также является гражданином РФ, если я правильно понимаю, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, обстоятельствами дела. Конечно, со стороны наших дипломатических представительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие. В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", – заявил Песков.

Ранее суд в США арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвэя. Он обвиняется в укрытии 93 миллионов долларов на офшорных счетах. В ближайшее время Джитвэй вновь предстанет перед судом.

Ему грозит наказание по фактам мошенничества, уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, ложного заявления, помощи в подготовке заявления на возврат налогов и умышленного непредоставления налоговой декларации.