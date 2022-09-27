Казахстан будет выдавать РФ разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан

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Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь – и у нас, и в России – чтобы это было уголовно наказуемое деяние", – пояснил он.

Устанавливать и выдавать этих лиц будут в порядке экстрадиции в Россию.

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что около 98 тысяч россиян въехали в республику с 21 сентября, при этом свыше 64 тысяч покинули ее.

Он добавил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 сентября получили чуть больше восьми тысяч нерезидентов страны.

Также сообщалось, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций. Он отметил, что власти Казахстана будут вести работу в этой ситуации в соответствии с законодательством республики и имеющимися обязательствами.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

