Особый режим введен в приграничном с Казахстаном районе Астраханской области

Фото: телеграм-канал Baza
Из-за большого скопления машин на автомобильном пункте пропуска Караузек в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области введен режим повышенной готовности, заявил глава района Руслан Бисенов.
"Причина – сложившаяся неблагоприятная обстановка, связанная с нарушением организации дорожного движения. Большое скопление автомобилистов, в том числе иностранных граждан, около пункта пропуска через Госграницу Караузек может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций", – написал он в своем телеграм-канале.
Бисенов добавил, что данная мера позволит разгрузить трассу Астрахань – Красный Яр. Так, временно будет ограничено дорожное движение и разработана схема объезда иногороднего и иностранного транспорта.
"Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр", – добавил он.
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Кроме того, будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. Он подчеркнул, что Астана проявит заботу и обеспечит им безопасность, но будет действовать по закону с учетом собственных интересов.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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