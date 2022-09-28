Особый режим введен в приграничном с Казахстаном районе Астраханской области

Фото: телеграм-канал Baza

Из-за большого скопления машин на автомобильном пункте пропуска Караузек в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области введен режим повышенной готовности, заявил глава района Руслан Бисенов.

"Причина – сложившаяся неблагоприятная обстановка, связанная с нарушением организации дорожного движения. Большое скопление автомобилистов, в том числе иностранных граждан, около пункта пропуска через Госграницу Караузек может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций", – написал он в своем телеграм-канале.

Бисенов добавил, что данная мера позволит разгрузить трассу Астрахань – Красный Яр. Так, временно будет ограничено дорожное движение и разработана схема объезда иногороднего и иностранного транспорта.

"Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр", – добавил он.

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Кроме того, будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны.

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